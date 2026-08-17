Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti: Yumruk yumruğa arbede yaşandı!

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İzmir-Menderes Belediye Meclisi, tutuklanan Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yerine görev yapacak başkanvekilini seçti.

Dördüncü oylama başlamadan önce salonda arbede yaşandı. Arbedenin ardından AK Parti’li Asuman Şen, Menderes Belediye Başkanvekili seçildi.

Böylelikle Menderes Belediyesi AK Parti’ye geçti.

CHP’liler salondan çıktı

Seçimde AK Parti’den Asuman Şen, CHP’den Mehmet Ali Akar ve YENİ Parti’den Barış Gürsoy aday oldu. Mustafa Öztürk ise bağımsız meclis üyesi olarak aday oldu.

İkinci oylama sırasında gerginlik çıktı.

Oy sayımı sırasında CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, geçersiz oy tartışması üzerine salonu terk etti. Gümrükçü ve CHP’liler salondan ayrıldı.

CHP üçüncü seçim sırasında salonda bulunmadı. YENİ Parti ise seçimlerde ara verilmesini talep etti.

AK Parti’liler “Biz çıkmıyorsak kimse çıkamaz” diyerek salonun kapısını tuttu. Bunun üzerine arbede yaşandı. Seçimlere 15 dakika ara verildi. CHP’li meclis üyeleri arbedenin ardından dördüncü tur oylaması için salona döndü.

1. tur sonuçları (28 oy kullanıldı):

Asuman Şen (AK Parti): 12

Barış Gürsoy (YENİ Parti): 10

Mehmet Ali Akar (CHP): 5

Mustafa Öztürk (Bağımsız): 1

2. tur sonuçları (3 geçersiz oy):

Asuman Şen (AK Parti): 10

Barış Gürsoy (YENİ Parti): 9

Mehmet Ali Akar (CHP): 5

Mustafa Öztürk (Bağımsız): 1

3. tur sonuçları (CHP’nin ayrılmasıyla 23 oy kullanıldı):

Asuman Şen (AK Parti): 13

Barış Gürsoy (YENİ Parti): 10

4. tur seçim sonuçları

Asuman Şen (AK Parti): 15

Barış Gürsoy (YENİ Parti): 12

Ne oldu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Ağustos’ta Menderes Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez ve Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyeleri Emre Pala ve Ferdi Hepyılmaz ile Mustafa Pala yer almıştı.

Çiçek, CHP tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişti.

İlkay Çiçek, 8 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı tarafından “tedbir amacıyla” görevden uzaklaştırılmıştı.

Çiçek, 10 Ağustos’ta CHP’den istifa etmişti.

İlkay Çiçek, CHP Genel Merkezi’ne sunduğu istifa dilekçesinde, CHP tarafından hakkındaki suçlamalara ilişkin savunması dahi alınmadan ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamasına rağmen kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine tepki göstermişti.

Partisinin kendisine savunma hakkı tanımadığını belirten Çiçek, “Bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim” demişti.