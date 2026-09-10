Menderes Belediyesi soruşturması: Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları yaptığı belirlenen avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'nde 'rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik' suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen avukat Elifnur Gürcü, 9 Eylül 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, avukat Gürcü'nün Kuruçaylar suç örgütü tarafından Çiçek'in yanına yerleştirildiği de tespit edildi.