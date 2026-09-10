  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Menderes Belediyesi soruşturması: Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı
Takip Et

Menderes Belediyesi soruşturması: Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları yaptığı belirlenen avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Menderes Belediyesi soruşturması: Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı
Takip Et

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'nde 'rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik' suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen avukat Elifnur Gürcü, 9 Eylül 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, avukat Gürcü'nün Kuruçaylar suç örgütü tarafından Çiçek'in yanına yerleştirildiği de tespit edildi.

Adana'daki orman yangını uydudan bile görünüyor (Video)Adana'daki orman yangını uydudan bile görünüyor (Video)Gündem

 

Bitki çayı faciası: 24 kişi yaşamını yitirdiBitki çayı faciası: 24 kişi yaşamını yitirdiDünya

 