Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Muğla’da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin evine molotofkokteyli ile saldıran 2 çocuk tutuklandı.

Ekiplerin çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece , “Nitelikli hırsızlık” ve “Kasten yangın suretiyle mala zarar verme” suçlarından ayrı ayrı ceza alarak, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

