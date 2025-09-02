Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Muğla’da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin evine molotofkokteyli ile saldıran 2 çocuk tutuklandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekiplerin çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece , “Nitelikli hırsızlık” ve “Kasten yangın suretiyle mala zarar verme” suçlarından ayrı ayrı ceza alarak, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Gündem