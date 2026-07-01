Menülerde yeni dönem: Kalori ve içerik bilgisi zorunlu oluyor

TRT Haber'de yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerinde yeni şeffaflık uygulamasını hayata geçiriyor.

Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçiş zorunlu hale geliyor.

Artık sipariş verilirken yemeklerin içeriği, alerjen bilgileri ve enerji (kalori) değerleri menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlar üzerinden görüntülenebilecek. Uygulamanın amacı, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek ve yüksek kalorili tüketimi azaltmak olarak açıklandı. Düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Kalori hesaplamalarında ise standart kriterler esas alınacak.

Uygulama ilk etapta zincir restoranlarda hayata geçirilecek ve zamanla kademeli olarak tüm işletmelere yaygınlaştırılacak. 2027 yılı sonuna kadar sistemin tüm restoranlarda zorunlu hale gelmesi planlanıyor. Sürecin denetimi ise Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı gıda denetçileri tarafından yapılacak.