  3. Meral Akşener: Ben siyaseti bıraktım, gerisini bilmiyorum
Meral Akşener: Ben siyaseti bıraktım, gerisini bilmiyorum

Geçtiğimiz hafta katıldığı iftarda uzun bir aranın ardından görüntülenen İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in çıkışta yaptığı açıklamalar gündem oldu. Akşener'in siyaset ile ilgili gelen soruya verdiği cevap dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meral Akşener: Ben siyaseti bıraktım, gerisini bilmiyorum
Siyaseti bırakarak İYİ Parti Genel Başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na devreden Meral Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor.

Meral Akşener, uzun bir sürenin ardından geçtiğimiz hafta Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftar davetinde görüntülendi.

Akşener'e siyaset sorusu

Akşener'in çıkışta yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada gündem oldu. Mekandan ayrıldığı sırada gazetecilere iftarla ilgili "Çok güzel bir iftar yaptık. Çok güzel şeyler öğrendim, istifade ettim." diyen Meral Akşener'e bir muhabir "Siyaseti bıraktım dediniz ancak Ankara'da siyaset gerçekten insanı bırakıyor mu?" sorusunu yöneltti.

Soruyu duyunca gülümsemeye başlayan Akşener'in "Bu çok önemli bir soru. Ben bıraktım, gerisini bilmiyorum" demekle yetinmesi dikkat çekti.

Sıfır araç alacaklar dikkat! Hangi markada ne kadar indirim var? 2026 Mart sıfır araç kampanyalarıSıfır araç alacaklar dikkat! Hangi markada ne kadar indirim var? 2026 Mart sıfır araç kampanyalarıEkonomi
İran siyasetinin kritik ismi: Laricani’nin ölümü siyasette dengeleri nasıl etkiler?İran siyasetinin kritik ismi: Laricani’nin ölümü siyasette dengeleri nasıl etkiler?Dünya
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 18 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 18 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak! İşte tahminler...Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak! İşte tahminler...Gündem

 

 