Meral Akşener: Ben siyaseti bıraktım, gerisini bilmiyorum

Siyaseti bırakarak İYİ Parti Genel Başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na devreden Meral Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor.

Meral Akşener, uzun bir sürenin ardından geçtiğimiz hafta Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftar davetinde görüntülendi.

Akşener'e siyaset sorusu

Akşener'in çıkışta yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada gündem oldu. Mekandan ayrıldığı sırada gazetecilere iftarla ilgili "Çok güzel bir iftar yaptık. Çok güzel şeyler öğrendim, istifade ettim." diyen Meral Akşener'e bir muhabir "Siyaseti bıraktım dediniz ancak Ankara'da siyaset gerçekten insanı bırakıyor mu?" sorusunu yöneltti.

Soruyu duyunca gülümsemeye başlayan Akşener'in "Bu çok önemli bir soru. Ben bıraktım, gerisini bilmiyorum" demekle yetinmesi dikkat çekti.