Meral Akşener, deprem bölgesine gidiyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in 9 Şubat Perşembe günü Kahramanmaraş’tan başlayarak deprem bölgesini ziyaret edeceğini açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, düzenlediği basın toplantısında deprem bölgesi 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin olarak, “Bu da vatandaşlarımızın bize yoğun bir talebi, isteği ve beklentisiydi. Bu kararın öncesine kadar 3 bin askerimizin sahada olduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı. Oysa bölgede konuşlandırabileceğimiz asker sayısını yaklaşık 50 bin civarında olduğu bize verilen bilgiler arasında.

Vatandaşlarımız şu beklentideydi. 'Çok daha fazla insana ihtiyaç olduğunun açıklandığı bir dönemde, askerlerimiz sahada daha fazla neden olamıyorlar?' Bu sorular bize de geliyor. Vatandaşımızın sesini dikkate alarak biz de bu çağrıyı yapıyoruz. Daha fazla askerimizin sahada olmasını bekliyoruz.

Bu çağrıyı yapıyoruz. Yetki şu anda vali ve kaymakamların yetkisindedir. Bunu herkes bilmelidir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nda yer alan maddelere göre, valiler bu yetkiye sahip. Askerlerimizin sadece bölgeye çağrılması değil aynı zamanda TSK bünyesindeki itfaiye, ambulans ve araç-gereçlerin kullanılabilmesine yönelik yetkiler yine valilerin. Bu doğrultuda bunu siyaset üstü bir anlayışla ifade etmek istiyorum; elbette eksiklikleri biliyoruz, bu eleştirileri de günü geldiğinde paylaşacağız ama bunu dışında şu anda yardım bekleyen, çığlık atan insanlar var. Bu bizim için her şeyin üzerinde” dedi.