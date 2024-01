Son dakika... Akşener, Erdoğan'la telefon görüşmesini anlattı: Bir konuya açıklık getirmek istiyorum

Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, Antalya 21. Dönem Milletvekili Dr. Nesrin Ünal İYİ Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurdu. Harun Cici ise Giresun adayı olarak açıklanırken, Metin Özat da Kars için aday gösterildi. Kocaeli Erzurum Vakfı kurucusu Gencay Yıldıztekin ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyuruldu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yeni yılın ilk grup toplantısındayız gönül isterdi ki milletimizle yeni mutlulukları paylaşalım, ancak maalesef hepimizi kahreden acılarımız var. Geçtiğimiz hafta 9 Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik. 9 kahramanımız Pençe Kilit Harekâtı’nda vatanımızı terör örgütüne karşı savunurken şehit düştüler. Başımız sağ olsun. Şehitler ölmez, bu vatan bölünemez, bölmeye kalkan görür gününü. Unutmayalım ki bugün bu salonlarda güven içerisinde konuşabiliyorsak, evlerimizde rahatça uyuyabiliyorsak bunu bu millet bu memleket için göğsünü siper eden nice vatan evladına borçludur. Biz bugün fedailerimiz için acılarımızı yüreğimize basacağız düşmanı güldürmeyeceğiz, biz bugün acımızı içimizde söndürecek birliğimizden geçit vermeyeceğiz. Herkes peşini bıraksa bile andımız olsun ki biz bu davayı kıyamete kadar güdeceğiz. Mehmetçiklerimiz sahada amansız bir mücadele vermeye devam ediyor aklımız fikrimiz yüreğimiz onlarla, ayakları taşa değmesin, attıkları boşa gitmesin, rabbim onları korusun, acılarını göstermesin. Allah her birinden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olsun.

Erdoğan'la telefon görüşmesi

Bir konuya açıklık getirmek istiyorum, ben her büyük terör hadisesinden sonra her önemli dış politika krizinden sonra ilgili bakanlıkları ve cumhurbaşkanını bugüne kadar telefonla aramışımdır. 33 şehidimizde de her şeyi iptal edip hem kendilerini arayıp yani 3 bakanı arayıp, hep aramış bilgi almışımdır. Bu defa da aynısını yaptık.

Anlayamadığım bir biçimde bu defa çok enteresan Sayın Cumhurbaşkanını, Dışişleri Bakanını, Milli Savunma Bakanını aramamı, -mesela Milli Savunma Bakanı geri dönmedi ama Hakan Fidan ve Sayın Erdoğan geri döndüler, bilgi verdiler, öğrendim, arkadaşlarıma bunu aktardım. Günlük siyasette birbirimizi kıyasıya eleştirebiliriz ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz. Bunun için de Sayın Dervişoğlu, Sayın Aydın, ve Sayın Usta’nın organizasyonunda biz Meclis'in ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik.

"Bir bildiri savaşı çıktı"

Ve Saadet Partisi, İYİ Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attılar. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PKK’lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK’lılar herhalde bu birbirine düşen Gazi Meclis'in mensuplarına çok gülmüşlerdir.

"Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler"

AK Parti’ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK’lı şerefsizlere karşı. Neyse sakin sakin geçirdik konuyu. Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler. Şimdi gene şehitlerimiz oldu. Yine ben aradım, ya bu rutin! Aradım."

"Karın ağrısı İYİ Parti miydi?"

Benzer bir Meclis bildirisini, DEM’in izmalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cingar çıktı. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan , Numan Kurtulmuş’un imzasıyla ortak tezkere meclise sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi?

Eğer AK Parti ile bir el sıkışmamız olsa idi bizden ayrılan bizi çok üzen bizi kandırmış hissettiğimiz daha başka bir söz derim de ayıp olur bir milletvekilini, bizden seçilip koşa koşa AK Parti'ye geçip Eskişehir'den aday gösterilmesi mümkün olur muydu? İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir. Demek ki biz kimsyee yanlamıyoruz ama yahu nasıl bir dünya bu her iki tarafın da argümanları aynı.

Bunların her birini ahlaksızlık görüyorum, gereğini yapmayan namerttir! İstediğiniz kadar zırlayın hür ve müstakil olarak gidip bu ülkede üçüncü yolu açıp, bu milletin sesi olacağız ve kazanacağız.

Irak’ta bölgesel yönetimle görüşüyorsunuz o zaman neden bu konuda adım atmaları için kesin ve net bir dille uyarıda bulunmuyorsunuz? Aynı şekilde Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK varlığının ortadan kaldırılması için neden tüm imkanlarınızı kullanmıyorsunuz? Neden bir taraftan Rusya’nın bir taraftan ABD’nin PKK-PYD varlığını kabul eden politikaları konusunda net bir tavır koyamıyorsunuz? Terörle mücadeleyi suçlu arayıp şikâyet ederek yönetemezsiniz!

Yargıtay 3. Dairesi'nin AYM'yi alenen yok saydığı bir ortamda, eğer ki iktidar Anayasa'nın çiğnenmesine göz yumuyorsa, gayrı meşruluktan siyasi çıkar elde etmeye çalışıyorsa, ortaya çıkan anayasal devlet krizine engel olamıyorsa o zaman yetkiyi aldığı milletine karşı sorumluluğunu yerine getiremiyor demektir.

Kahramanmaraş’ta Yeşilada Apartmanı’nda yaşayan 6 yaşındaki Talha Demirel nerede? Ebrar Sitesi’nde yaşayan Alya Kılınç nerede? Antakya Rönesans Rezidans’ta yaşayan 3 yaşındaki Mustafa Kemal Koşar, 1 yaşındaki Mehmet Akif Koşar nerede? Adıyaman’daki Arzıklar Apartmanı’nda yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Enes Demir nerede? 7 yaşındaki ikiz kardeşler Elif ve Esma Yapar, 17 yaşındaki şükran Yapar nerede? Deprem bölgesinde toplamda bine yakın çocuğun kayıp olduğu iddiası var, sadece deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla dayanışma derneğine 142 kayıp çocuk başvurusu yapılmış. Madem bu çocuklar kayıp değil, neden ailelerin bundan haberi yok?

Kürsüden suç duyurusu

Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer Savcılara gitmezlerse zaten şerefsiz ve ahlaksıztırlar. Ama sonucunda iftira atmanın da bu kadar serbest olmaması gerektiğini de belirtirim.

31 Mart 2024’te gireceğimiz seçimler; “Ceketimizi koysak kazanırız” diyenlere karşı “Milletin istediği kazanır” diyen İYİ Parti’nin mücadelesidir. Bu seçimler; seçmeni maraba görenlere karşı seçmeni velinimet gören İYİ Parti’nin mücadelesidir. Ayrıca bu seçimlerde sadece belediyeler değil, başka şeyler de oylanacak… Mesela; DEM’e mahkûm olanlar mı, HÜDA PAR’a boyun eğenler mi? Yoksa İYİ Parti’nin, dimdik duruşu mu? İşte bu oylanacak! Mesela kendininkinden başka, hiçbir fikre tahammülü olmayan tek adam monarşisi mi? Kendininkinden başka, hiçbir karara saygısı olmayan eş başkanlar oligarşisi mi? Yoksa; Türkiye’nin milli demokratik yükselişini başlatan İYİ Parti mi? İşte bu oylanacak!"