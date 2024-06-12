Meral Akşener: Fotoğraflarımı partiden kaldırın!
İYİ Parti kurucusu Meral Akşener, partinin il ve ilçe binalarından fotoğraflarının kaldırılması için İYİ Parti'ye dilekçe gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özel bir görüşme yapan Meral Akşener, görüşmeden kısa süre sonra İYİ Parti'ye dilekçe gönderdi. Akşener, partinin il ve ilçe binalarından fotoğraflarının kaldırılmasını istedi.
'Fotoğrafımı kaldırın' dilekçesi gönderdi
Meral Akşener dilekçede şu ifadeleri kullandı:
“12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz ‘beyefendinin’; “Kurucu Genel Başkan” olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı’nı ziyareti nedeniyle, fotoğrafımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."