Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi

31 Mart seçimlerinde istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, partisini 27 Nisan'da Olağanüstü Kurultay'a götürmüş, kendisi de yeniden genel başkanlığa aday olmamıştı.

Yapılan seçim sonucunda Genel Başkanlık koltuğunu o dönem Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Müsavat Dervişoğlu'na teslim eden Akşener, gözlerden de uzaklaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katılan Akşener uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Cenaze namazı sonrasında Akşener’in, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’un koluna girerek yürümesi ise dikkat çekti.