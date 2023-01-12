Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle akşam saatlerinde Özel Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meral Akşener'in durumu ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in durumunun iyi olduğunu belirterek yarın taburcu edilmesinin planlandığını açıkladı.

Zorlu Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız."

Mansur Yavaş'tan geçmiş olsun mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'in rahatsızlığı üzerine bir tweet atarak Meral Akşener'e geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. @meral_aksener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."