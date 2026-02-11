Meral Akşener ile Meclis'e gelen dokuz milletvekili AK Parti'ye geçti: İYİ Parti'nin sandalye sayısı 30'a düştü

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le Meclis'e gelen dokuz milletvekili ile yerel seçimde aday olup kazanan yedi belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. İYİ Parti'nin TBMM’deki sandalye sayısı 30’a geriledi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın derlediği haber göre İYİ Parti’den AK Parti'ye geçen ilk isim Manisa Milletvekili Tamer Akkal oldu. Daha sonra Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı.

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Konya Milletvekili Ünal Karaman, İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da 2024 yılı içinde AK Parti'ye geçen isimler arasında yer aldı.

Yerel yönetimlerde de benzer geçişler yaşandı.

Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Koda, Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar ve Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Beş milletvekili CHP'ye geçti

Öte yandan İYİ Parti’den istifa eden milletvekilleri Sibel Yanıkömeroğlu, Aykut Kaya, Bilal Bilici, Ümit Özlale, Adnan Beker, Ümit Dikbayır ve Nimet Özdemir CHP’ye geçti.

Ayrıca Yeniden Refah Partisi’nden 29, bağımsızlardan 15, CHP’den 10, DEVA Partisi’nden 3, Saadet Partisi-Demokrat Parti ve DEM Parti’den ise birer belediye başkanı AK Parti’ye katıldı.

Son olarak İYİ Parti’de Meral Akşener ile birlikte siyasete atılan Mesut Özarslan, CHP'den Keçiören Belediye Başkanı olmuştu. Kulislerde, CHP'den istifa eden Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor.