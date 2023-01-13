Meral Akşener taburcu edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Akşener'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cesur da Akşener'in genel durumunun gayet iyi olduğunu ve istirahat edeceğini belirtmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, Akşener'in taburcu olacağını ifade ederek, "Birazdan taburcu olacak. Soru cevap almayacak. Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası büyük. Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu istirahat edecek." dedi.

Geceyi hastanede geçiren Akşener saat 10.50'de taburcu edildi.