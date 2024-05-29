Meral Akşener'e yakın dostları bile ulaşamıyor
İYİ Parti kaynaklarının aktardığı bilgiye göre eski genel başkan Meral Akşener’e yakın dostları dahi ulaşamıyor.
Yerel seçimlerde büyük bir oy kaybı yaşayan ve istediği sonucu alamayan İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğunu bırakan Meral Akşener'in siyasete de mesafe koyacağı iddia edilmişti.
Akşener kurultayın ardından bir daha ortalıkta görünmedi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Akşener’in Sapanca’daki çiftliğinde ailesiyle vakit geçiriyor.
Cep telefonu hattını kapattığı öne sürülen Akşener’in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı belirtiliyor.