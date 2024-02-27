Meral Danış Beştaş'tan 'İmamoğlu' ve 'Başak Demirtaş' açıklaması

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Adayı Meral Danış Beştaş, Kürtlerin bir politik özne olarak değerlendirilmediklerini, "hangi partiye kazandırır" tartışmasının sığ bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Beştaş, CHP'nin karşısına aday çıkartmaları konusundaki eleştirileri değerlendirdi, "2019'da İmamoğlu sayemizde kazandı ama 50 belediyemize kayyım atanınca tek açıklama yapmadı" diye konuştu.

T24 yazarı Cansu Çamlıbel'in yaptığı söyleşiye göre; diğer partilerin DEM Parti'yi bir özne olarak görmediğini ve politikaları ile ilgilenmediğini belirten Beştaş, "Şu anda bütün tartışmalar 'Kürtlerin oyu kime kazandırır, kime kaybettirir?' gibi çok sığ bir yere indirgenmiş durumda." dedi.

Şu ana kadar iktidar ile hiç bir görüşmelerinin olmadığını belirten Beştaş, 31 Mart'tan sonra uygun ortam olursa bir görüşme olabileceğini de ifade etti.

Başak Demirtaş'ın adaylık süreci ile ilgili: "İlk kez açıklıyorum"

Beştaş, Başak Demirtaş'ın adaylıkla ilgili düşüncesinine dair ise "Henüz tartışılmamış ve karar verilmemişken bu açıklama olunca zamanlamada bir denk gelememe hali oluşmuş. Bunu da ilk kez açıklıyorum. Daha önce söylemedim çünkü bu kadar ayrıntı sorulmadı" ifadelerini kullandı.

"Demirtaş çifti üzerine yapılan tartışmalar çok rahatsız edici"

"Demirtaş çifti üzerine yapılan tartışmalar çok rahatsız edici" diyen Meral Danış Beştaş "Selahattin Bey benim partiden çok önce daha avukatlık yıllarımızdan beri bir dostum, sonra mücadele arkadaşım. İHD'de bile yöneticilik yaptık birlikte. Başak onun eşi ama benim ondan bağımsız olarak da arkadaşım. Ayrıca Başak zaten “Adayım" demedi “Koşullar el verir ve partim önerirse aday olabilirim" dedi. Sorunuza cevaben şunu söyleyebilirim; söz konusu Selahattin ve Başak olduğu için kişisel olarak hiç rahatsız değilim. Çünkü onlar benim arkadaşım, görüştüğüm insanlar. Ama tabii sizin bu söylediğiniz konuşmalara ben de denk geliyorum. Hele de televizyonlarda bu olay bir siyasi malzeme olarak öne sürülüyor ve bilinçli olarak tartıştırılıyor. İşin o boyutu çok çok rahatsız edici. Metalaştırılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Başak Demirtaş'ın adaylık düşüncesinden partinin haberi olmadığı doğru değil"

"Başak Demirtaş'ın İBB için adaylık arzusunu daha parti içi tartışma yaşanmadan ve ortak bir karar çıkmadan kamuoyuna açıklamasının başka bir anlamı yok muydu?" sorusuna Meral Danış Beştaş şu cevabı verdi:

"Ortak karar verilmemiş olsa da Selahattin Bey, Başak'ın böyle bir düşüncesi olduğunu partiye iletmiş aslında. Ben o sürecin nasıl işlediğine baktım, araştırdım, muhataplarıyla görüştüm. Yani bu durum partiye iletilmiş ve partinin bilgisi var. Sonradan partiden bazı arkadaşlarımız “Sürpriz oldu" dediler ya, aslında onlar bilmiyormuş ama partinin bilgisi var. Parti yönetiminin bir bölümü Selahattin Bey'in iletisiyle biliyor konuyu. Fakat çok yoğun bir dönem ve parti kurulları henüz olayı olgunlaştıramamış, tartışamamış. Yani henüz tartışılmamış ve karar verilmemişken bu açıklama olunca zamanlamada bir denk gelememe hali oluşmuş. Bunu da ilk kez açıklıyorum. Daha önce söylemedim çünkü bu kadar ayrıntı sorulmadı. Başak bizim partili arkadaşımız, Selahattin Bey çok değerli. Birlikte yol yürüdüğümüz eski eş genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız. Onların yıpranmasına da gönlüm razı değil."

"Bizim partide kendi aramızda tartışma her zaman olur"

"Bizim partide kendi aramızda tartışma olur." diyen Beştaş, "Ben Selahattin Bey ile, Gültan Hanım'la, Figen Hanım'la çok yakın çalıştım. O dönemlerde eş genel başkan yardımcısıydım. Kendi aramızda bir konuyu olgunlaştırmak için saatlerce konuştuğumuzda farklı fikirler olabiliyordu. Bu bizde hep var. Bir de şimdi bugünkü durumda Selahattin Bey içerde ve dışardaki yönetim içindeki tartışmaların hepsine belki vakıf değildir. O nedenle böyle bir görüntü zaman zaman çıkıyor olabilir. Ama ben buradaki asıl hatla ilgiliyim. 15 gün önce, yani bu tartışmadan sonra, Selahattin Bey'i ziyaret ettim." açıklamasında bulundu.

"İmamoğlu’na seçimi biz kazandırdık, fakat bizim 50 belediyemize kayyım atandığında o duruma karşı duran kaç tane cümle kurdu hatırlıyor musunuz"

"2019’da İmamoğlu’na seçimi biz kazandırdık. Peki İmamoğlu bizim 50 belediyemize kayyım atandığında, o duruma karşı duran kaç tane cümle kurdu hatırlıyor musunuz?" açıklamasını yapan Beştaş "Hadi işin bam teline gelelim. Ekrem İmamoğlu'na biz 2019’da destek vermeseydik ve İstanbul’da yaşayan Kürtler kendisine oy vermeseydi? Hayır. Bunu herkes biliyor. 2019’da İmamoğlu’na seçimi biz kazandırdık. Peki İmamoğlu bizim 50 belediyemize kayyım atandığında, o duruma karşı duran kaç tane cümle kurdu hatırlıyor musunuz?" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Ekrem Bey, Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti, Atatürk portresi hediye etti. Onun dışında da bir şey olmadı. Ama Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava açıldığında biliyorsunuz bütün kanallar 24 saat yayın yaptı ‘Yetkiler kısıtlanıyor, belediyeye el konuluyor’ diye. Halbuki biz şunu dedik; ‘Bugün kayyıma ses çıkarmazsanız yarın herkese kayyım gelecek’ ve nitekim oldu. Evet böyle bir iktidar var ama bir de böyle bir muhalefet var. Kürt meselesi söz konusu olunca hepsi aynı retoriği tekrar ediyor. İşin özü bu, bizim de mücadelemiz tüm bunları aşmaya dönük."