Merdan Yanardağ 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
Hakkında hazırlanan iddianame kabul edilen Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
Katıldığı televizyon programındaki terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları gerekçesiyle tutuklanan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın yargılanmasına 4 Ekim'de başlanacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemeleri tamamlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek tensip zaptını hazırladı.
Sanık avukatı tarafından sunulan tahliye talepli dilekçeyi de değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Heyet, ilk duruşmanın 4 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı.