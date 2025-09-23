Merdan Yanardağ, İhsan Demir ve Musa Özuğurlu'ya yurt dışına çıkış yasağı

Tele 1 kanalında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" adlı programda ekrana verilen bir KJ tartışmalara neden olmuştu. Programda "Trump'ın Netanyahu'dan farkı ne?" şeklindeki bir söz, KJ ekibi tarafından yanlış anlaşılarak "Erdoğan'ın Netanyahu'dan farkı ne?" şeklinde ekrana yansıtılmıştı.

“Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yanlış KJ nedeniyle kanala "cumhurbaşkanına alenen hakaret" nedeniyle soruşturma başlatıldığını belirterek konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"21.09.2025 tarihinde Tele1 isimli televizyon kanalında yayımlanan “Türkiyenin Yönü” isimli programda 'RTE’nin Netanyahudan farkı ne' şeklinde alt yazı yayımlandığının tespit edilmesi üzerine ilgili yayın yönünden sorumlu oldukları tespit edilen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299. Maddesinin 1 ve 2. Fıkraları uyarınca “Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Güvenlik şubeden polislerin TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve program moderatörü Musa Özuğurlu’yu kanala gelerek, Sorumlu Müdür İhsan Demir'i ise ifade almak için adliyeye götürüldü.

Adlî kontrol kararı

Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Yanardağ, Demir ve Özuğurlu yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.