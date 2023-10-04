Merdan Yanardağ'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Merdan Yanardağ ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile bazı CHP'li milletvekilleri de izleyici olarak katıldı. Duruşmada sanık Merdan Yanardağ ilk savunmasını yaptı.

Savcılık, Merdan Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı. Mahkeme, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.