Merdan Yanardağ'dan destek verenlere teşekkür: Yalnız kalmayacağımı biliyordum



''Casusluk'' soruşturmasında gözaltına alınan TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi 24 saat uzatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan hakkında “casusluk” soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ gözaltına alındı, evinde ve TELE1 binasında polis tarafından arama yapıldı. "Ekrem İmamoğlu suç örgütü" ifadesi kullanılan savcılık soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün oldu.

"Yalnız kalmayacağımı biliyordum"

Merdan Yanardağ avukatı Bilgütay Durna ile görüşme gerçekleştirdi. BirGün''de yer alan habere göre, Yanardağ'ın sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu bildiren Durna, "Dayanışma eylemleri ve ziyaretleri için teşekkür etti. Sevgilerini iletti. 'Yalnız kalmayacağımı biliyordum' dedi. Kayyum kararını da 'Operasyonun asıl amacı belli oldu' diye yorumladı. Suçlamaları kabule etmediğini tekrar dile getirdi" dedi.