  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı
Takip Et

Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı

Casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı
Takip Et

TELE1 yöneticisi Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Dün sabah TELE1’e canlı yayın sırasında polis baskını düzenlenirken, Yanardağ’ın kanaldaki odası arandı. Merdan Yanardağ ise evinde gözaltına alındı. Akşam saatlerinde ise TELE1'e kayyum atandı.

Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı. Yanardağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Merdan Yanardağ’ın gözaltı süresi 24 saat uzatıldı" ifadelerine yer verildi.

Gündem
Maltepe'de istinat duvarı çöktü, araçlar zarar gördü! İşte duvarın çökme anı (Video)
Maltepe'de istinat duvarı araçların üzerine çöktü: İşte o an
İzmir Foça'daki sel felaketinden acı haber
İzmir Foça'daki sel felaketinden acı haber
Şiddetli yağış Bakırköy’de alt geçidi göle çevirdi
Şiddetli yağış Bakırköy’de alt geçidi göle çevirdi
CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
İstanbul Vatan Caddesi'nde kuvvetli sağanak nedeniyle yol çöktü: Taksici yaralandı (Video)
Vatan Caddesi'nde sağanakta yol çöktü: Taksici yaralandı
İstanbul'da sağanak etkili oldu: İstiklal Caddesi sular altında kaldı (Video)
İstanbul'da sağanak etkili oldu: İstiklal Caddesi sular altında kaldı (Video)