Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı
Casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı.
TELE1 yöneticisi Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Dün sabah TELE1’e canlı yayın sırasında polis baskını düzenlenirken, Yanardağ’ın kanaldaki odası arandı. Merdan Yanardağ ise evinde gözaltına alındı. Akşam saatlerinde ise TELE1'e kayyum atandı.
Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı. Yanardağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Merdan Yanardağ’ın gözaltı süresi 24 saat uzatıldı" ifadelerine yer verildi.