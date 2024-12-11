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Merdivenden düşen belediye başkanı ağır yaralandı

Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Merdivenden düşen belediye başkanı ağır yaralandı
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Edinilen bilgiye göre kendine ait iş yerinde kaza geçiren Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı ve beyin kanaması geçirdi.

Sağlık ekipleri, Başkan Uzun’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Başkan Uzun’un tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

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