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Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Edirne'de Meriç Nehri'nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Meriç Köprüsü yakınlarında su içinde ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Nehre botla inen AFAD ekiplerince sudan kıyıya çıkartılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun bölgeye gelerek bilgi aldı.

Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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