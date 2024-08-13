Merih Demiral'ın heykeli mi dikilecek? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, ‘bozkurt işareti’ yapan milli futbolcu Merih Demiral’ın heykelinin dikilmesi yönünde karar alındığı ve bu karara istinaden yapılan haberlere ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklamada bulunuldu.

Belediye tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“12 Ağustos 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizde MHP’li Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser’in, ‘bozkurt işareti’ yapan futbolcu Merih Demiral’ın heykelinin dikilmesine yönelik önergesi usul gereği, ilgili komisyona gönderilmiştir.

İzmir’e milli futbolcu Merih Demiral’ın heykelinin dikileceği yönünde meclis kararı alınmamıştır ve bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu bahsi geçen heykeli dikme kararı yoktur.”