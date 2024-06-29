Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi sabit tutma kararı, uluslararası finans kurumlarının dikkatini çekti. Aralarında Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays ve Morgan Stanley gibi devlerin de bulunduğu bazı kuruluşlar, yayımladıkları raporlarla Türkiye ekonomisi ve faiz tahminlerine yönelik beklentilerini paylaştı.

Goldman üçüncü çeyreğin sonunda bekliyor

Goldman Sachs analistleri, Merkez Bankası'nın beklentilerine paralel olarak faiz oranını yüzde 50’de sabit tuttuğunu belirtti. Raporda, “Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama derinleşince, enflasyon beklentilerinin de hızlı bir şekilde düşmesini bekliyoruz. Yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 36’ya gerileyeceğini öngörüyoruz. İlk faiz indiriminin de üçüncü çeyreğin sonunda gerçekleşeceği beklentimizi koruyoruz” ifadelerine yer verildi.

Barclays üçüncü çeyrekte bekliyor

Barclays, TCMB'nin bildirisinde şahin tonlamayı sürdürdüğünü vurgulayarak, erken faiz indirimi olasılığına dikkat çekti. Raporda, “TCMB beklendiği gibi politika faizini yüzde 50’de tuttu. Faizlerin 2025’in Ocak ayına kadar bu seviyede kalmasını bekliyoruz ancak dezenflasyon süreci beklediğimizden daha güçlü olursa, 2024’ün son çeyreğinde de erken bir indirim görebiliriz” denildi.

Morgan Stanley: 2025 ilk çeyreğe kadar indirim yok

Morgan Stanley, TCMB'nin faiz oranlarını sabit tutma kararını ve şahin tondaki iletişimini değerlendirerek, uzun süreli sıkı para politikası duruşunun süreceği beklentisini paylaştı. Raporda, “Bankanın faizleri değiştirmeme kararı ve şahin tondaki iletişim, uzun süre sıkı para politikası duruşu beklentimizi destekliyor. Politika faizinin yıl sonuna kadar bu seviyede kalmasını ve faiz indirimlerinin 2025’in ilk çeyreğinde başlamasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

JPMorgan kazım ve aralıkta indirim bekliyor

JPMorgan ise TCMB’nin faiz kararını değerlendirerek, bankanın enflasyonda yukarı yönlü riskler olması durumunda sıkılaşmaya hazır olduğuna dair şahin söylemini koruduğunu belirtti. Raporda, “TCMB faizi beklendiği gibi yüzde 50’de bırakırken enflasyonda yukarı yönlü riskler olursa sıkılaşmaya hazır olduğuna dair şahin söylemini korudu. 2024 sonu için politika faizi beklentimizi yüzde 45 olarak koruyoruz. Kasım ve Aralık aylarında TCMB’den faiz indirimi bekliyoruz” denildi.