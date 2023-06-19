Merkez Bankası önündeki eyleme müdahale: 17 kişi gözaltında

Merkez Bankası önünde eylem yapmak isteyen Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi 17 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, TKP üyesi bir grup, Ulus'taki Merkez Bankası önünde basın açıklaması yapmak için İstiklal Caddesi'nde gösteri yürüyüşü düzenledi.

Polis ekipleri, Merkez Bankası yakınında durdurduğu gruptakilere dağılmaları yönünde uyarı yaptı.

Uyarının ardından dağılmayan gruba müdahalede bulunan polis, 17 kişiyi gözaltına aldı.

"Hesap sormak için buradayız"

Eylemin ardından açıklama yapan TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arıkan, “Halkı gün gün yoksullaştıran, patronlar ne emrediyorsa onu yapanlardan hesap sormak için buradayız. Günlerdir Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan güzellemelerini izliyoruz. Sadece Cumhur İttifakı ve yandaşları değil, aynı ismi, Mehmet Şimşek’i, Hazine’nin başına geçirmek için türlü görüşmeler yapan Millet İttifakı da bu güzellemelerin bir parçası. Diyorlar ki piyasanın gerçekleri yapılıyor artık, güven vereceklermiş, ABD bizimle daha iyi ilişkiler kuracakmış bu sayede, patronlar daha rahat olacakmış, liyakat sahibi isimler göreve gelmiş. Bu masallara karnımız tok. Hem Şimşek hem Hafize Gaye Erkan patronların, ABD'nin emir erleri, ikisi de tarikatçı, ikisi de patron dostu. Onların önemsediği tek şey kendi koltukları, patronların daha da zenginleşmesi için ellerinden geleni artlarına koymamak. İşte tam da bu yüzden buradayız.” dedi.

Arıkan, “Halkı soyanlardan, halkı gün geçtikçe daha fazla yoksullaştıranlardan hesap soracağız. Onlar saraylarında, holdinglerinde, makam koltuklarında keyif yaparken, halk elini kolunu bağlayarak oturacak sananlar yanılıyor. İşte buradayız. Halkı soyanlar, bu güzel ülkemizi sadece patronlar için cennet haline getirmek isteyenler korksunlar, karşılarında bu ülkenin yurtseverleri, devrimcileri var. Bu ahlaksız sömürü düzenine mutlaka son vereceğiz.” dedi.

TKP Ankara İl Örgütü’nden gözaltına alınan üyelerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı. (AA-ANKA)