Merkez Bankası Papara'nın iznini neden iptal etti? Papara ne zaman açılacak?

Merkez Bankası Papara neden iptal etti? Papara ne zaman açılacak? soruları Papara kullanıcıların gündemini meşgul ediyor. Vatandaşlar Papara’nın kapanma sebebini öğrenmeye çalışıyor. Ayrıca ne zaman açılacağı da sorgulanan diğer sorulardan biri.

MERKEZ BANKASI PAPARA NEDEN İPTAL ETTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturmada Papara’nın yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiaları gündeme geldi.

Bu iddialar üzerine, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yönetimine TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kayyım olarak atandı.

Merkez Bankası da koordineli olarak, Papara’daki ödeme işlemlerine geçici günlük limitler getirdiğini açıkladı.

Son olarak ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi.

Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.

PAPARA NE ZAMAN AÇILACAK?

Papara’nın ne zaman açılacağı hatta açılıp açılmayacağı bilinmiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda faaliyet iznine son verildiği ifade edildi fakat hizmet açılacağı belirtilmedi.