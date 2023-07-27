Merkez Bankası'na enflasyon tepkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükselttiklerini açıkladı.

CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, enflasyon tahmini ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada enflasyon tahmininin değiştirilmesine tepki gösteren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Emekliye %25 zammı layık gördükten sonra, Merkez Bankası, 2023 enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten 58'e çıkardı. Milyonlarca emekli kök maaş yüzünden hiç zam almadı. Alanların da gelen zamlarla ilk ayda eridi. Göz göre göre insanların aşını, ekmeğini çalıyorsunuz..."