Merkez Bankası'ndan "Türkiye Tek Yürek" için 30 milyar lira bağış

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından TV kanalları ve radyolar yardım için ortak yayında bir araya geldi. Türkiye Tek Yürek adlı ortak yayında depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır. Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına birçok ünlü isim katılıyor.

Merkez Bankası'ndan 30 milyar lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına, 30 milyar TL bağışladığını açıkladı.

Kampanyaya katılan ve bağış yapan kurumlardan bazıları şöyle:



Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 30 milyar TL



Halkbank 7 milyar TL



Ziraat Bankası 7 Milyar TL



Ziraat Katılım 1 Milyar TL

THY 5 milyar TL

Turkcell 3,5 milyar TL



Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2’şer milyar TL

Cengiz Holding 2,5 milyar TL

Baykar Teknoloji 2 milyar TL

İş Bankası 1 milyar TL

Denizbank 350 milyon TL

Özdilek Holding 20 milyon TL

Boyner Grup 50 milyon TL

Abdurrahim Albayrak Altur 5 milyon TL

Tavuk Dünyası 3 milyon TL

Tansu Çiller 1 milyon TL



Kemal Kılıçdaroğlu 1 maaşını daha bağışladı



İstanbul Süryani Kadim Cemaati Vakfı 1 milyon 250 TL