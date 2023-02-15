Merkez Bankası'ndan "Türkiye Tek Yürek" için 30 milyar lira bağış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına, 30 milyar TL bağışladığını açıkladı. Ortak yayında gerçekleştirilen 'Tek Yürek' kampanyasında toplam bağış tutarı 148 milyar 142 milyon 100 bin liraya ulaştı.
Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından TV kanalları ve radyolar yardım için ortak yayında bir araya geldi. Türkiye Tek Yürek adlı ortak yayında depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır. Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir" diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına birçok ünlü isim katılıyor.
Merkez Bankası'ndan 30 milyar lira
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına, 30 milyar TL bağışladığını açıkladı.
Kampanyaya katılan ve bağış yapan kurumlardan bazıları şöyle:
Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 30 milyar TL
Halkbank 7 milyar TL
Ziraat Bankası 7 Milyar TL
Ziraat Katılım 1 Milyar TL
THY 5 milyar TL
Turkcell 3,5 milyar TL
Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2’şer milyar TL
Cengiz Holding 2,5 milyar TL
Baykar Teknoloji 2 milyar TL
İş Bankası 1 milyar TL
Denizbank 350 milyon TL
Özdilek Holding 20 milyon TL
Boyner Grup 50 milyon TL
Abdurrahim Albayrak Altur 5 milyon TL
Tavuk Dünyası 3 milyon TL
Tansu Çiller 1 milyon TL
Kemal Kılıçdaroğlu 1 maaşını daha bağışladı
İstanbul Süryani Kadim Cemaati Vakfı 1 milyon 250 TL