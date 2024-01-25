Merkez Bankası'nın faiz kararına muhalefetten ilk tepki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.

Kararla ilgili muhalefetten ilk tepkiler gelmeye başladı.

CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi Veli Ağbaba, Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştirdi.

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Politika faizi yüzde 45'e çıkarıldı!

Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararında 250 baz puan artışa gitti. Aylarca devam eden Nas sonrası geriye hazineye milyarlarca TL yük, artan hayat pahalılığı ve eksi döviz rezervi kaldı. Ülke ‘Ben ekonomistim’ diyenlerin elinde battı." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan, yine millete verdiği sözü tutmadı"

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da, Merkez Bankası'nın son 8 ayda politika faizini 36 bin 500 baz puan artırdığını belirtti.

Öztrak, karar sonrası sosyal medyadan 7 maddeden oluşan açıklama paylaştı.

Öztrak'ın açıklaması şöyle:

"1- 2023 Mayıs ayında yapılan seçimlerden 3 hafta önce “Biz iktidarda olduğumuz sürece faiz artmayacak” diyen Erdoğan, yine millete verdiği sözü tutmadı…

Merkez Bankası son 8 ayda politika faizini 36 bin 500 baz puan artırdı.

Bugün yapılan son artışın ardından politika faizi %45’e çıktı.

Bu faiz oranıyla Zimbabve, Arjantin ve Venezuela’nın ardından dünyada en yüksek faize sahip 4. ülkeyiz.

2- İç borçlarımızın faiz ödemesi ise anapara ödemesinin üzerine çıktı…

2026’da her 100 liralık iç borç anapara ödemesine karşı 274 lira faiz ödemesi yapılacağı tahmin ediliyor.

Güven olmayınca, bu Hükümet daha çok faiz artırmak zorunda kalır.

3- Diğer taraftan Aralık ayı bütçe verileri açıklandığında "Hazine Nakit Açığı ile Bütçe Açığı arasındaki farka" dikkat çekmiştik.

700 milyar TL’den fazla harcamanın 2023’te tahakkuk ettirilip, ödemesinin seçim yılı olan 2024’e aktarıldığını söylemiştik.

4- Bu hafta açıklanan bütçe finansmanını gösteren verilere göre Hükümet Aralık ayında 730,9 milyar TL harcamayı tahakkuk ettirmiş ve “Emanete” almış; nakden ödenmesini 2024’e bırakmış.

Bunun sonucunda 2023 sonu itibariyle emanet hesabındaki toplam para 792 milyar TL’ye ulaşmış.

Bu harcama 2024 bütçesinde görünmeyecek ama 2024’te finanse edilecek.

5- Bu yıl bütçe açığının 2,7 milyar TL olması hedefleniyor.

Buna 2023’ten gelen 700 milyar TL’nin üstünde emanetin finansmanı eklendiğinde,

Hazine bankalara yapacağı 2,2 trilyon lira borç servisinin üzerine 2024’te 3,4 trilyon TL borçlanacak.

Yani bankalara geri ödenecek her 100 liralık borç karşılında 155 TL borçlanmak gerekecek.

Bu, Hazine’nin ciddi bir finansman sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Bu hesaplara, bütçe dışına çıkarılan Merkez Bankası’nın ödeyeceği yüz milyarlarca liralık KKM faturası dahil değil.

6- Bu bütçe finansman dengesi de yüzde 45’e çıkarılmış olsa da TCMB politika faizinin istikrarı sağlama işlevini güçleştiriyor.

- Güven yok, dışarıdan para gelmiyor, net rezervler ekside…

- KKM ekonomide önemli bir kırılganlık,

- Bütçe açığı ve finansmanı alarm veriyor

- Borçlanmanın maliyeti hızla artarken borçlar almış başını gidiyor.

Ekonomide kırılganlıkların hızla arttığı böyle bir tabloda faizi ne kadar artırırsanız artırın güveni sağlayamazsınız.

7- Seçim öncesinde Erdoğan’ın izlediği yanlış politikaların faturası her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor.

Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra milletimizin ekonomide bir tsunamiyle karşı karşıya kalmasını kaçınılmaz kılıyor.

Hep söylüyoruz: Sorunun sebebi olanlar, çözümün adresi olamaz."