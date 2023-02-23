Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye düşürdü.

Kararın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ağbaba, "Merkez Bankası; gerçeklikle bağı kopmuş, kağıt üstünde kalmış faiz politikası neticesinde, politika faizini yüzde 9'dan yüzde 8,5'e düşürdü. Soru şu: Yüzde 8,5'lik faiz oranının herhangi bir gerçekliği var mı? Ya da kaldı mı?" ifadelerini kullandı.