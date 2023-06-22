Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili muhalefetten ilk tepki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağbaba, "Merkez Bankası 27 ay sonra tekrardan faiz arttırdı. 27 aylık Nas süreci bugün itibariyle kapanmış oldu. Geriye ise hazineye milyarlarca TL yük, artan hayat pahalılığı ve eksi döviz rezervi kaldı. Faiz sebep, enflasyon netice tezi de tarihe karışmış oldu." ifadelerini kullandı.

Babacan: İki seçenek var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Merkez Bankası'nın kararının ardından video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin geçmişteki faiz ve enflasyon konuşmalarının bir araya getirildiği video şu notla paylaşıldı:

#Faiz artırıldığına göre iki seçenek var.



İlki; Sayın Erdoğan seçim kampanyası boyunca “faiz daha da inecek” diyerek herkesi aldattı. Bu durumda çıkıp milletten özür dileyecek.



İkincisi; yine aldatıldı. Öyleyse bir kez daha “Laf dinlemiyorlar” diyecek.



Başka yol yok. pic.twitter.com/ImabhukjLb — Ali Babacan (@alibabacan) June 22, 2023

“Faiz artırıldığına göre iki seçenek var. İlki; Sayın Erdoğan seçim kampanyası boyunca ‘faiz daha da inecek’ diyerek herkesi aldattı. Bu durumda çıkıp milletten özür dileyecek. İkincisi; yine aldatıldı. Öyleyse bir kez daha ‘Laf dinlemiyorlar’ diyecek. Başka yol yok.”