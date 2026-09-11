Mermili paylaşıma soruşturma başlatıldı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sanal medyada paylaşılan görüntülerde Ali İhsan S.’nin kutudan çıkardığı tabanca mermilerini masa üzerine sıraladığı görüldü. Kamu görevlisinin mermileri belirli bir düzen içerisinde dizerek “T.C.” yazısını oluşturduğu anlar görüntülere yansıdı.

Makam odasında çekildiği belirtilen görüntüler, sanal medyada kısa sürede yayıldı. Paylaşımların ardından kamu görevlisinin mermilerle yaptığı yazının yer aldığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Görüntülerin kamuoyunda gündem oluşturmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı da konuya ilişkin harekete geçti. Bakanlık tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık inceleme başlattı

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görev yaptığı belirtilen personelin görüntülerinin yayılması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. İncelemenin, sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden yürütüldüğü aktarıldı.

Görüntülerde yer alan kişinin mermileri kutusundan çıkararak masa üzerine dizdiği ve ardından “T.C.” yazısını oluşturduğu görülürken, görüntülerin ne zaman çekildiği de soruşturmanın konusu oldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da sanal medyada yayılan görüntüler üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık, soruşturmanın görüntüler üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan soruşturma açıklaması

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada gündeme gelen kamu görevlisinin makam odasında mermileri sıraladığı görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerin eski tarihli olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, görüntülerin ilgili kamu görevlisinin görev yaptığı dönemde işyerinde çekildiğinin belirlendiği kaydedildi. Görüntülere ilişkin incelemelerin ve elde edilen bilgilerin ardından adli sürecin başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu görüntüler üzerine gerçekleştirilen incelemeler doğrultusunda ilgili kamu görevlisi hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.