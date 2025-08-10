Mersin Anamur'da orman yangını!
Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mersin’in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Kükür Mahallesi sınırlarında Belensazak Küme Evleri mevkiinde orman yangını çıktı
Yangın kontrol altına alındı
Yangını fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, karadan arazözlü ekipler müdahale ederken, havadan da helikopterler destek verdi. Ekiplerin 3 saatlik mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.