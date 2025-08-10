  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mersin Anamur'da orman yangını!
Takip Et

Mersin Anamur'da orman yangını!

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mersin Anamur'da orman yangını!
Takip Et

Mersin’in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Kükür Mahallesi sınırlarında Belensazak Küme Evleri mevkiinde orman yangını çıktı

Yangın kontrol altına alındı

Yangını fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, karadan arazözlü ekipler müdahale ederken, havadan da helikopterler destek verdi. Ekiplerin 3 saatlik mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştüİstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştüGündem

 

Yeni evlenecek gençlere indirim desteğinde anlaşma yapılan firma sayısı bini geçtiYeni evlenecek gençlere indirim desteğinde anlaşma yapılan firma sayısı bini geçtiEkonomi

 

 

Gündem
Memleket Partisi'nin tek belediyesi CHP'ye geçiyor
Memleket Partisi'nin tek belediyesi CHP'ye geçiyor
Çeşme'de bir gemi Yunan gemilerine çarptı: Yolcular mahsur kaldı!
Çeşme'de bir gemi Yunan gemilerine çarptı: Yolcular mahsur kaldı!
Mersin'de staj yaptığı gemide denize girip kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Mersin'de staj yaptığı gemide denize girip kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldıv
İki ilde daha denize girmek yasaklandı
İki ilde daha denize girmek yasaklandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak 11 yılını tamamladı
Ömer Çelik: 10 Ağustos ülkemizdeki güçlü siyaset için yeni bir dönüm noktası
Kandilli duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Kandilli duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi