Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Tarihi oy farkıyla alacağız

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer’in Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

Açılışa Başkan Seçer’in yanı sıra, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, İl Başkanı Koral Ömür, kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe belediye başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Gazete Duvar'dan Ömür Akyıldız'ın haberine göre; 31 Mart 2019 tarihinde partisine ve adaylarına inanan CHP’lilerin yanı sıra Mersinlilerle çıktıklarını hatırlatan Seçer, geçen 5 yıllık süre içerisinde parti ayrımı yapmaksızın herkesin yanında olarak gece-gündüz çalıştıklarını söyledi.

Her daim yurttaşın yanında olduklarını aktaran Seçer, şöyle konuştu:

"Bizim gözlerimize ağma iner, farklılıkları görmeyiz. Farklıklar bizim zenginliğimizdir. Her yurttaşımın etnik kimliği onun onurudur. Herkese saygı duyarız. Mut’a gidin, Mut’tan Tarsus’a gelin, oradan Çamlıyayla’ya çıkın, Anamur’a, Gülnar’a, Mersin merkeze gelip herkesle konuşun, ‘Belediyeniz size hizmet ediyor mu?’diye sorun. Herkes, ‘CHP’li Belediye Başkanımız bize hizmet ediyor’ cevabını verir. Bunu devam ettireceğiz, durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Bizi çalışmak kurtarır, çalışacağız. Mersin’i daha güzel yapacağız. Yollarımız, refüjlerimiz, parklarımız daha güzel olacak. Bu mücadele ve çalışma devam edecek. Bu 5 yıl herkes gördü, bunu sürdüreceğiz. Buna canı gönülden inanıyorum. Hepinizi bu seferberliğe davet ediyorum. Hep beraber başaracağız.

Herkesin fikirleri, projeleri kendilerine göre doğrudur, bize de saygı göstermek kalır. Ama birileri çıkıp; daha ortada fol yok, yumurta yok, senin anlatacağın bir proje yok, daha anlattığın bir şey yok, sen yapılanlara kulp takarsan hop arkadaş derim. 11 bin insanın emeği var 5 yılda. Bu belediye başkanının, kadrolarının emeği var.

Bu memlekette CHP’li belediyeciliğin, ayrım yapmadan hizmet yaptığını görecekler. Paranın, kaynağın israf etmeden, çalmadan, çaldırmadan; gereksiz, akıllı olmayan yatırımlar yapmadan nasıl iyi kullanıldığını gördüler, görmeye devam edecekler. Açık ara, en fazla farkla alınan Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonucu 2024’te gelecek. Tarihi bir oy farkıyla alacağız."