Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı.

63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

59 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, operasyon kapsamında 59 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adresleri ile belediye binalarında arama yaptı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün sabah adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha sonra bir kişi daha gözaltına alındı. Bu şüphelinin de adliyeye sevk edilmesiyle adliyeye gönderilen şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

50 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Savcılıkta sorguları tamamlanan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 60 şüpheliden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı talep edildi.

Yenişehir Belediyesinden 6 kişi tutuklandı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile aynı belediyeden 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yenişehir Belediyesinden 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Mezitli Belediyesinden 10 kişi tutuklandı

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı belediyeden 9 şüpheli de mahkemece tutuklandı.

Mezitli Belediyesinden 6 şüpheliye ev hapsi verilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece Vahap Seçer hakkındaki karar öncesinde soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, toplam 7 kişi hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Vahap Seçer de tutuklandı

Adliyedeki işlemleri devam eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında da tutuklama kararı verildi.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki merkez ilçe belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.