Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Vahap Seçer'den ilk açıklama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturmasına yönelik operasyon düzenledi.

Sabah saatlerinde belediyeye giden ekipler arama yaptı. Bazı görevliler hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.

Öte yandan operasyonlar kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın gözaltına alındığı ifade edildi.

Belediye Başkanı Vahap Seçer'den ilk açıklama

Gazeteci İsmail Saymaz, konuya ilişkin Belediye Başkanı Vahap Seçer ile yaptığı konuşmayı Halk TV'ye aktardı.

Saymaz görüşmeye ilişkin şu şekilde konuştu:

"Özel Kalem Müdürünün gözaltına alındığını ve bu kişinin evinde ve belediyedeki ofisinde arama yapıldığını söyledi. Aramanın neyle ilgili olduğunu sordum. Kendisi belediyedeki alımlarla ilgili spesifik olarak bir soruşturma yürütüldüğünü ifade etti. Değişik kaynaklardan da ihaleye fesat karıştırma suçlaması olabileceği belirtiliyor.

Dolayısıyla Vahap Seçer de alımlarla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü vurguladı. Bununla ilgili ofiste bazı evrakların arandığını ve talep edildiğini belirtti. Evde de arama yapıldığını söyledi.

Kendisine böyle bir soruşturmayı bekleyip beklemediğini sordum. 'Benim için sürpriz değil' dedi. Yani 'Bu süreçte böyle bir soruşturmanın olması sürpriz değil' anlamında bu cümleyi kullandı.

Şu an halihazırda evrak incelemesinin de sürdüğünü vurguladı. 'Doğrudan size dair bir inceleme var mı' diye sordum. Vahap Seçer olmadığını söyledi. Fakat bu an itibariyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne de girilmiş oldu. Öyle anlıyoruz. İhaleye fesat karıştırma suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor."