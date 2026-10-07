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Mersin Büyükşehir'de başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi 13 Ekim Salı günü yapılacak.

Haber Merkezi
ANKA
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Mersin Büyükşehir'de başkan vekili seçimi için tarih belli oldu
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından yapılacak başkan vekili seçimi için tarih belli oldu.

Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi 13 Ekim Salı günü yapılacak.

Görevden uzaklaştırılmıştı

1 Ekim’de ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla düzenlenen operasyonda Seçer dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı.

6 Ekim'de Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 34 kişi tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı dün akşam üç belediye başkanını ‘geçici tedbir’le görevden uzaklaştırdığını duyurdu.

Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı, Tuncer’se Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlığından da uzaklaştırıldı.

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