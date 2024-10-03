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Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli üç ilde FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli Adana ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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