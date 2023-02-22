Mersin 'özel statü' ile teşvik bekliyor

Mehmet Nabi BATUK

Deprem bölgelerinden Mersin’e göçün devam ettiğini kaydeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, EKONOMİ Gazetesi’ne yaptığı değerlendirmede şehrin toplam nüfusunun 2.7 milyon kişiye dayandığını söyledi. Depremden önce kentte 400 bini sığınmacı 2.3 milyon kişinin yaşadığını belirten Seçer, deprem afetinin ardından 50 bini sığınmacı olmak üzere 400 bin kişilik yeni göç aldıklarını aktardı.

Yaşanan yeni depremlerin yeni göç riskini artırdığını ifade eden Başkan Seçer, “Resmi nüfusu 1.9 milyon kişi olan kentimiz, bir anda 2.7 milyon kişilik nüfusun yükünü çekmeye çalışıyor. Antakya merkezli yaşanan son depremleri de yoğun hissettik. Zaman zaman yaşadığımız sarsıntılar halkımızda korku ve paniğe neden oluyor. Son depremlerle birlikte Mersinimiz yeni göç dalgaları ile karşı karşıya kalabilir. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız yaşadıkları travmalardan dolayı haklı olarak kendilerini Mersin gibi güvenli bölgelere atma çabası içerisindeler.

Okullara olan başvurulardan yaptığımız tahminlere göre yaklaşık 250 bin kişiye tekabül eden 40 bin ailenin Mersin’e kalıcı olarak yerleşmesini bekliyoruz. Önümüzde günlerde yaşanabilecek olaylara göre belki de bu oran çok daha fazla artabilir. Mersin’i de deprem bölgesindeki 11 il gibi afet bölgesi kapsamına alınması lazım. Bu yapılamıyorsa Mersin’in özel bir statü ile teşvik ve desteklerden faydalanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“İçme suyu kaynakları yeni nüfusa yetmeyebilir”

Mersin’i yeni göç dalgalarına hazırlamak için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Seçer, şöyle devam etti: “Bir yandan depremzedeleri hazırladığımız geçici barınma alanlarıyla bağrımıza basarken diğer yandan Mersinli yurttaşlarımızın yüksek göç nedeniyle kısa, orta ve uzun vadede yaşayabileceği sorunları tespit edip gerekli tedbirleri almaya uğraşıyoruz. Ancak bu görev sadece yerel yönetimlere düşmüyor. Aynı zamanda merkezi yönetimin de bu konuda hızlı bir acil eylem planı hazırlaması gerekiyor.

Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüm yerel kurumlarla işbirliği halinde bu çalışmalar bir an önce başlatılmalı. Çünkü kalıcı nüfus artışı Mersin’de önümüzdeki süreçlerde bazı alanlarda bir takım eksiklikleri ortaya çıkaracak. Altyapı ve içme suyu kaynaklarımız yeni nüfusumuza yetersiz kalabilir. Aynı şekilde eğitim, sağlık gibi alanlarda yetersizliklerin giderilmesi için yeni yatırımlara ihtiyaç var.”

TOKİ, Mersin’de alt gelir grubu için derhal konut üretmeli

Hükümet kanadının depremin Mersin üzerinde yarattığı komplikasyonları bertaraf etmek için bir an önce devreye girmesi gerektiğini ifade eden Vahap Seçer” Kentimizdeki en ivedi sorunların başında yaşanan göçle birlikte konut fiyatlarındaki fahiş artışlarla mücadele geliyor. Üst gelir grubunun konut stokunda sorunumuz yok ancak alt gelir grubuna yönelik konut stokumuzda büyük bir sorun var. Bu alanda TOKİ’nin süratle Mersin’de devreye girip alt grup gelir grubuna yönelik konut yapımına başlaması gerekiyor” diye konuştu.