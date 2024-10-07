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Mersin sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var

Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayi sitesindeki bir boya atölyesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaşanan olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Mersin sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var
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Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde bulunan Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki bir boya atölyesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, atölye sahibi A.Y. ile işçilerin çalıştığı sırada boya fırınının olduğu yerde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Patlamada iş yerinin yan duvarı yıkılırken, atölye sahibi ile birlikte 3 kişi yaralandı.

1 kişi ağır yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin güvenlik tedbiri alarak şerit çektiği iş yerinde inceleme yapıldı.

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