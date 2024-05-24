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Mersin Ülkü Ocakları eski başkanı Çağrı Ünel'e hapis cezası

Ülkücülerin saldırısı esnasında çıkan kavgada Emrullah Aslan'ın ölümüne neden olan Mersin Ülkü Ocakları eski Başkanı Çağrı Ünel'in işlediği cinayetle ilgili yargılaması tamamlandı. Mahkeme, Ünel'e 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Haber Merkezi
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Mersin Ülkü Ocakları eski başkanı Çağrı Ünel'e hapis cezası
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Mersin Ülkü Ocakları eski Başkanı Çağrı Ünel'in saldırıya uğrarken işlediği cinayetle ilgili yargılama tamamlandı.

Çağrı Ünel, 15 Mart 2022’de ülkücü olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Ünel, gruba karşı koymaya çalışırken bir kişi hayatını kaybetti. Ünel, kendisine ait ruhsatsız silahla ateş ederek Emrullah Aslan’ın ölümüne neden oldu. Ünel’e saldıran grubun Adana ve Osmaniye’de buluşarak Mersin’e geldiği iddia edildi. Ünel’in yargılandığı davada karar çıktı. Ünel, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çağrı Ünel’in Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in ekibinden olduğu biliniyor. Ünel’e yapılan saldırının Sinan Ateş suikastinin başlangıcı olarak niteleniyor.

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