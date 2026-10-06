Mersin'de 2'si belediye başkanı 16 kişi tutuklandı: Vahap Seçer’in de olduğu 36 şüphelinin işlemleri sürüyor

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, 59 şüpheli ise gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binalarında arama yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün sabah adliyeye sevk edildi. Bu sırada soruşturma kapsamında bir ek gözaltı daha yapıldı. Bu şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60’a yükseldi.

Yenişehir BElediyesi’nden 6, Mezitli Belediyesi’nde 10 kişi tutuklandı

Savcılıkta sorgusu tamamlanan Seçer, Özyiğit ve Tuncer’in de aralarında olduğu 60 kişiden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli için adli kontrol kararı istendi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve aynı belediyeden 5 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi. Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer ve aynı belediyeden 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi verildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit

Vahap Seçer ve 35 kişinin işlemleri sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.