Mersin’de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu: Vahap Seçer dahil 59 gözaltı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen ihale ve doğrudan temin soruşturmaları çerçevesinde bugün sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Operasyonda çok sayıda adreste arama gerçekleştirilirken, 59 şüpheli de gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte bazı daire başkanlarının da gözaltına alındığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

Operasyon çerçevesinde belediyede aramaya yapılırken, çevrede polis ekipleri tedbir aldı.

"Silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, ilk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL’ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği öğrenildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi.