Mersin'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında 4.3 büyükmlüğünde bir deprem meydana geldi
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AFAD'dan yapılan açıklamada Mersin Körfezi'nde merkezi Erdemli ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 22.59'da meydana gelen deprem yerin 16 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - Mersin Körfezi - [11.47 km] Erdemli (Mersin)
Tarih:2023-03-16
Saat:22:59:13 TSİ
Enlem:36.438 N
Boylam:34.289 E
Derinlik:16.04 km
Detay:https://t.co/b4XNbrBzvM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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