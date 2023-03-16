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Mersin'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında 4.3 büyükmlüğünde bir deprem meydana geldi

Haber Merkezi
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AFAD'dan yapılan açıklamada Mersin Körfezi'nde merkezi Erdemli ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

 Saat 22.59'da meydana gelen deprem yerin 16 km derinliğinde gerçekleşti.

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