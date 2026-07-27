Mersin’de aynı aileden 5 kişi denizde sürüklendi: 3 ölü, 1 kayıp, 1 çocuk kurtarıldı

Mersin’de denize girdikten sonra dalgalarla açığa sürüklenip hayatını kaybedenlerin baba Savaş Öztürk (42), eşi Zehra Öztürk (39) ve baldızı Ceylan Dağşan (30) olduğu tespit edildi. Denizden yaralı olarak çıkarılan ve hastanede tedavisi süren kişinin çiftin kızları Fatma Öztürk (16), kayıp olan kişinin ise yeğen Halil Öztürk (16) olduğu açıklandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişi, kısa süre sonra kuvvetli dalgalara açığa sürüklenmeye başladı. Durumu fark edip yardım amacıyla denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi ve kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 kişinin cansız bedeni bulundu

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarında anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenleri denizden çıkarıldı. Olayda boğulma tehlikesi geçiren ailenin kız çocuğu ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kayıp olan yeğenin bulunması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mersin Valisi Toros: Arama çalışmaları sürüyor

Mersin Valisi Atilla Toros, olayın meydana geldiği sahile gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Arama çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Vali Toros, şöyle konuştu:

"Boğulma ihbarının ardından ekiplerimiz derhal bölgeye yönlendirildi ve arama çalışmalarına başlandı. 5 kişilik aileyi kurtarmak amacıyla 2 kişinin daha denize girdiğini tespit ettik. Bu 2 kişi kendi imkanlarıyla denizden çıkmayı başardı. 5 kişilik aileden anne, baba ve annenin kız kardeşi maalesef hayatını kaybetti. Denizden çıkarılan kız çocuğunun hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi tarafımıza ulaştı."

‘Kayıp çocuk aranıyor'

Kayıp çocuğun bulunması için arama çalışmalarının denizden ve karadan devam ettiğini belirten Vali Toros, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sahada 2 sahil güvenlik, 1 AFAD ve 1 polis botu olmak üzere toplam 4 bot ve 4 dalgıç ile arama yapılıyor. Denizdeki su altı ve su üstü arama çalışmalarının yanı sıra karada da emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz görev yapmaktadır. Ekiplerimiz, kayıp vatandaşımızı en kısa sürede bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir