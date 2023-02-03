Mersin'de belediye hizmet binasında yangın
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasında yangın çıktı.
AA
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Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi'nde yapımı tamamlanan MESKİ yeni hizmet binası Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katılımıyla açıldı. Açılış töreninden sonra binanın çatı katında yangın çıktı.
Dumanı fark eden MESKİ personeli ve binadakilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.
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