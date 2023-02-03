  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Mersin'de belediye hizmet binasında yangın
Takip Et

Mersin'de belediye hizmet binasında yangın

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasında yangın çıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi'nde yapımı tamamlanan MESKİ yeni hizmet binası Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katılımıyla açıldı. Açılış töreninden sonra binanın çatı katında yangın çıktı.

Dumanı fark eden MESKİ personeli ve binadakilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Yalova'da tersanede yangın: 3 işçi tedaviye alındı

Yangın Haberleri

Yalova'da tersanede yangın: 3 işçi tedaviye alındı
Bu konularda ilginizi çekebilir
yangın