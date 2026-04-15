Mersin'de bir lise öğrencisi okulda silahla yakalandı

Tarsus Fatih Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A’nın okula tabanca ile geldiği tespit edildi. Durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve okul polisi müdahalede bulundu.

Yetkililer tarafından öğrencinin üzerinde bulunan tabanca alınarak muhafaza altına alındı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve olası bir riskin erken müdahaleyle önlendiği öğrenildi.

Gözaltına alınan öğrenci, işlemleri yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.