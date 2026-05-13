Mersin'de biyodizel üretim tesisinde patlama anı kamerada
Mersin'de 1 işçinin hayatını kaybettiği akaryakıt depolama tesisindeki patlama anına ilişkin görüntü ortaya çıktı.
Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Mersin Valiliği, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.
Tanktaki patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tankın patlaması ve Güner'in savrularak düştüğü anlar yer aldı.