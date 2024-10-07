  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mersin'de boya fırını patladı, yaralılar var!
Takip Et

Mersin'de boya fırını patladı, yaralılar var!

Mersin'de bir boya fırınında gaz sıkışması sonucu patlama gerçekleşti. Patlamada, atölyenin duvarı yıkıldı, 3 kişi ağır yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mersin'de boya fırını patladı, yaralılar var!
Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde boya fırınında meydana gelen patlamada, 3 kişi ağır yaralandı.

Alata Mahallesi'ndeki Erdemli Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren A.Y'ye ait boya fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle yangının da çıkması üzerine, adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle ağır yaralanan fırın sahibi A.Y. ile iş yeri yanındaki M.C. ve M.Ö, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.

Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlama nedeniyle iş yerinin duvarı yıkıldı.

Kuraklık artıyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden su krizi uyarısıKuraklık artıyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden su krizi uyarısıDünya
Chery rüyası sona erdi! Ek vergi fiyatlara yansıdı, güncellenen liste çileden çıkarttıChery rüyası sona erdi! Ek vergi fiyatlara yansıdı, güncellenen liste çileden çıkarttıOtomotiv
Gündem
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi
Adana'da sokakta bomba paniği! Yoğun güvenlik önlemleri alındı
Adana'da sokakta bomba paniği! Yoğun güvenlik önlemleri alındı
MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Canice katledilen İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı! Cansız bedenini böyle bulmuşlar
İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı! Cansız bedenini böyle bulmuşlar
Döngüsel ekonominin maliyetini kim ödeyecek?
Döngüsel ekonominin maliyetini kim ödeyecek?
Mahkemeden karar çıktı: Engin Polat'a hapis cezası
Mahkemeden karar çıktı: Engin Polat'a hapis cezası