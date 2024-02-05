Mersin'de DEAŞ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) Başkanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin ortak çalışması ile terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda, yabancı uyruklu olan ancak Türkiye'ye farklı ülkenin kimlik bilgilerini kullanarak girdikleri belirlenen biri kadın 2 şüpheli tespit edildi. Devam eden çalışmada geçmiş dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları, bazı örgüt mensuplarına barınma ile nakdi yardımda bulundukları da tespit edilen F.A ve R.M.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.