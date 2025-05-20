Mersin'de fabrika yangını: Yol ulaşıma kapatıldı

Yangın, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan Jameson isimli elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de TOMA'ları yönlendirdi. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye gönderildi.

Alev alev yanan fabrika nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İtfaiye ve TOMA'ların birçok noktadan müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangında fabrikanın depo sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çalışan ambulansa alınarak hastaneye gönderildi.

Yanan fabrika dron ile de havadan görüntülendi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.